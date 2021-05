Trois personnes interpellées dans le cadre du décès suspect d’un jeune homme de 20 ans

Trois jeunes ont été interpellés à Mons après le décès, vendredi en début d’après-midi, d’un de leurs amis âgé de 20 ans.

Le parquet de Mons, qui a confirmé l’information donnée par la Dernière Heure, a indiqué qu’un médecin légiste avait été mandaté.

La police et les services de secours sont intervenus dans un immeuble à appartements dans le centre de Mons, vendredi en début d’après-midi, où un jeune homme de 20 ans a été découvert inanimé. Malgré les tentatives de réanimation des services de secours, la victime est décédée sur place.

Les secours avaient été appelés par trois personnes qui se trouvaient avec la victime. Le parquet a confirmé que ces personnes ont été interpellées. Un médecin légiste a été mandaté pour examiner le corps.

Selon le parquet, aucune hypothèse n’est avancée quant aux circonstances du décès et rien n’indique encore qu’il y a eu l’intervention d’une tierce personne. Une overdose n’est pas non plus confirmée. Des analyses toxicologiques pourraient être pratiquées. Le dossier n’est, pour l’heure, pas mis à l’instruction.