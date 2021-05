Les conditions de circulation modifiées sur l’E19 entre Hensies et Mons de mai à juin

Les conditions de circulation seront modifiées sur la E42-E19/A7 entre Mons et Hensies jusqu’au mois de juin dans le cadre des travaux de modernisation de l’éclairage.

Des travaux de modernisation de l’éclairage auront lieu dans les prochaines semaines sur l’autoroute E42-E19/A7 entre Hensies et Obourg, au niveau du R5a, dans les deux sens de circulation.

Ces travaux modifieront ponctuellement la circulation sur certaines parties de ce tronçon. Ces travaux impacteront les conditions de circulation.

Dans le sens de la France vers Mons, une voie sera soustraite à la circulation sur l’autoroute du 10 mai au 12 mai, entre Hautrage-État et Jemappes sur environ 6 kilomètres, du 17 mai au 30 juin, entre Hensies et Dour sur environ 1 kilomètre et du 19 mai au 30 juin entre l’échangeur de Saint-Ghislain et la sortie vers le R5a en direction de Mons sur environ 4 kilomètres.

Sofico

Dans le sens de Mons vers la France, la circulation sur l’autoroute E42-E19/A7 sera réduite à deux bandes du 17 mai au 21 mai à hauteur d’Obourg sur environ 1 kilomètre, et du 19 mai au 10 juin entre la bretelle du R5a et l’échangeur de Saint-Ghislain sur environ 4 kilomètres.

Sofico

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Plan Lumières 4.0, un partenariat public-privé conclu entre la Sofico et le consortium LuWa. Ce Plan de modernisation et de maintenance s’étend sur 20 années. Il prévoit, d’ici 2023, un remplacement complet des 110 000 points lumineux du réseau. L’éclairage au sodium est remplacé par un éclairage LED à l’intensité modulable.