Ce qui change ce 8 mai: les terrasses et tout le reste…

C’est ce samedi 8 mai qu’entrent en vigueur une série de nouvelles règles. On a beaucoup parlé de l’horeca, mais la culture, les activités sportives, la bulle intérieure ou encore les cultes sont aussi concernés.

Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce samedi à minuit. La ministre de l’Intérieur a confirmé ce vendredi la publication au Moniteur belge de l’arrêté ministériel les encadrant, après qu’il a été examiné par le Conseil d’État.

Par ailleurs, les mesures n’ayant pas fait l’objet d’une décision lors des trois derniers Comités de concertation sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021 inclus. Il s’agit notamment de l’obligation de télétravail, lorsque c’est possible.

Voici dans les grandes lignes ce qui change, dès ce 8 mai.

Horeca

Les terrasses peuvent ouvrir de 8 h à 22 h, moyennant une série de conditions: 1,5 mètre entre les tables, maximum 4 personnes assises par table (sauf s’il s’agit d’un même ménage), aucun service au bar, consommation à l’extérieur, port du masque pour le personnel, au moins un côté de la terrasse doit être ouvert, niveau sonore de maximum 80 décibels et accès à l’intérieur uniquement pour payer, accéder aux sanitaires ou à la terrasse.

Dans les commerces, la vente d’alcool est interdite après 22 h.

Bulle

Un ménage peut recevoir maximum deux personnes en même temps (enfants de moins de 13 non compris) au sein de l’habitation ou d’un hébergement touristique, à condition qu’elles fassent elles-mêmes partie d’un même ménage. La distanciation sociale doit être respectée, sauf avec le contact rapproché.

Événements

Un public assis de maximum 50 personnes, après autorisation des autorités communales et à l’extérieur, peut assister à des événements culturels et autres, comme des événements sportifs, pour autant qu’ils soient organisés par des professionnels. Les foires commerciales et salons peuvent également avoir lieu dans ces conditions, à l’extérieur.

Également maximum 50 personnes à l’extérieur pour les mariages civils et services du culte (enfants de moins de 13 ans, ministre du culte et officier d’état civil non compris). Les funérailles peuvent rassembler 50 personnes.

Activités

Les activités extérieures organisées par un club ou une association peuvent rassembler 25 personnes, encadrants non compris. Les activités intérieures sont autorisées, mais pour les plus jeunes seulement: maximum 10 enfants de moins de 13 ans.

Ces activités doivent se dérouler sans public, à l’exception des entraînements sportifs non professionnels, pour lesquels les moins de 19 ans peuvent être accompagnés par un membre du ménage. Les compétitions sportives non professionnelles restent interdites.

Fin du couvre-feu

Il est remplacé par une interdiction de rassemblement sur la voie publique de plus de 3 personnes (sauf si elles font partie d’un même ménage), enfant de moins de 13 ans non compris. Cette mesure est valable de 0 h à 5 h sur la voie publique et dans l’espace public.

Loisirs

Les parties extérieures des parcs d’attractions, brocantes et marchés aux puces organisés par des professionnels peuvent rouvrir.