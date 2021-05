LIGNE DU TEMPS | Chute, revalidation, accusations de dopage et ambitions: comment Remco Evenepoel s’est remis en selle

Neuf mois se sont écoulés entre la chute de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie et son retour aux affaires au Giro. PhotoNews

Près de neuf mois après avoir chuté gravement au Tour de Lombardie, Remco Evenepoel reprend la compétition, ce samedi, au Giro. Retour sur les longues semaines de convalescence du prodige belge.

Le 15 août 2020. Remco Evenepoel est victime d’une grave chute dans la descente du Mur de Sormano, lors du Tour de Lombardie. Les images font craindre le pire. Heureusement, la jeune pépite du cyclisme belge échappe au pire. Bilan? Une fracture du bassin et une contusion au poumon droit. Saison terminée.

Hospitalisé pendant plusieurs jours, le protégé de Patrick Lefevere connaît le premier coup d’arrêt de sa jeune carrière. Freiné dans son ascension, il n’a d’autres choix que d’attendre et travailler en silence pour recouvrer sa place au sein du peloton.

Entre une convalescence plus longue que prévue et quelques soupçons de dopage, Remco Evenepoel apprend à écouter son corps et maîtriser ses émotions.

Aujourd’hui, après neuf mois d’attente et d’efforts silencieux, l’ancien footballeur est de retour. Au départ du Giro pour sa première expérience dans un Grand Tour, c’est un nouveau chapitre de sa carrière qu’il s’apprête à écrire. Sans doute plus fort de tout ce qu’il a vécu depuis sa chute au Tour de Lombardie.