Les préjudiciés du photovoltaïque iront en appel

Le volet judiciaire du dossier «panneaux photovoltaïques» est loin d’être clos. Les plaignants vont en appel du jugement.

«L’ASBL a pris la décision d’aller en appel», explique Régis François, le président de «Touche pas à mes certificats verts». «On nous demande d’établir un lien de causalité, et bien on va le faire. Et on ira chercher les experts les plus spécialisés», pour démontrer ce lien entre une faute dans le chef de la Région wallonne, reconnue par la Justice liégeoise, et le préjudice subi par les propriétaires de panneaux qui ont vu l’octroi des CV se réduire de quinze à dix ans. L’ASBL reste combative, bien que la décision rendue fin avril par le Tribunal de 1ère Instance de Liège, n’est pas des plus satisfaisantes.

« Je n’ai pas été déçu par ce jugement, maintient Régis François. Le risque majeur était celui de l’irrecevabilité d’un dossier déjà tranché par le Conseil d’État. La Région a mis toute son argumentation là-dessus et cela a été balayé par le tribunal. Bien sûr, on n’a pas récupéré les 5 ans. C’est pour ça qu’on va en appel.»

Un taux de 7% illégal

Les avocats mandatés par l’ASBL relèvent deux arguments positifs. D’abord, le tribunal considère «que la Région a trop tardé à fixer les quotas» de certificats verts que devaient racheter les fournisseurs d’énergie. «L’offre explosait mais elle a tardé à créer la demande, et c’est ce qui a fait enfler la bulle des certificats verts.»

Reste donc à établir, en appel, le lien entre cette faute et le préjudice dénoncé par les 19 577 plaignants.

Deuxième point où leurs avocats ont été suivis: «le taux de rentabilité de 7% a été fixé sans être motivé à la base. C’est une faute et une illégalité.» Or c’est sur cette rentabilité de 7% que se calcule le facteur K, sur lequel se base l’administration wallonne pour décider, au cas par cas, d’une éventuelle prolongation de CV, au-delà des dix ans. Autant dire que cette illégalité peut, déjà, motiver des contestations.

«On a toutes nos chances d’obtenir quelque chose en appel, estime le président de TPCV. Je ne garantis pas une victoire mais je garantis à nos membres de mettre assez de soldats sur le terrain. On est loin d’en avoir fini.» D’autant que d’autres dossiers liés aux panneaux photovoltaïques sont sur la table.