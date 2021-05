Le Standard sans Muleka contre Gand et avec un nouveau capitaine

Nouveau coup dur pour les Rouches: leur attaquant en forme s’est blessé au genou et sera absent au moins contre Gand, samedi. Par ailleurs, le brassard sera porté par Laifis.

Cinq jours après une débandade aux allures historiques à Ostende (2-6), le Standard tente de recoller les morceaux pour sauver ce qui peut l’être. Il reste cinq matchs en Europe play-off et un retard de cinq points à combler, déjà, sur Ostende. Plus le choix, il faudra battre Gand, samedi, à Sclessin, pour entretenir l’espoir d’une fin heureuse.

Pour cela, il faudra montrer un tout autre visage que celui affiché le weekend passé à la Côte. Leye a haussé le ton, fin de semaine passée, obligeant le groupe à rester dormir au centre d’entraînement et annulant les congés prévus lundi et mardi. «Je leur ai dit: le plus important c’est que chacun se regarde dans la glace et prenne ses responsabilités.»

Muleka touché au genou

Mais voilà, le Standard sera à nouveau privé de beau monde, samedi. En plus des suspendus (Carcela et Sissako), des blessés de longue date (Vanheusden et Bokadi), et de Siquet, qui est encore trop juste au niveau du genou pour reprendre, c’est au tour de Muleka de devoir déclarer forfait. «Il ne fait pas bon être le meilleur joueur du Standard», regrette Mbaye Leye. «Jackson a un épanchement au niveau du genou, qui est gonflé, une forme de surcharge. Le premier diagnostic dit que ce ne serait pas trop grave, mais on attend le deuxième pour être sûr.» Celui qui venait de mettre six buts en six matchs sera donc au repos ce week-end, au moins. Cimirot pourrait bien être de retour, lui. Par ailleurs, Dussenne est incertain après avoir reçu un coup.

Laifis sera mon nouveau capitaine

Par ailleurs, Leye a pris une décision forte, après avoir été déçu par certains joueurs le week-end passé: c’est désormais Kostas Laifis qui portera le brassard de capitaine. «Il est mon numéro un après Zinho (NDLR: Vanheusden, capitaine n°1 mais absent depuis le 1er novembre). Kostas est fiable, a 200 matchs au compteur ici. Mais qu’il soit ici depuis longtemps ou pas ne m’intéresse pas. Je veux quelqu’un qui est à l’image de ce club, qui montre que le club passe avant tout.»