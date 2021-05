Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce vendredi 7 mai 2021.

1. BELGIQUE

Lancement de la campagne #TournéeSociale pour aller en terrasse de manière responsable

Opérateurs et clients de l’horeca doivent faire en sorte que les terrasses demeurent «sécurisées», expliquent les organisateurs de la campagne en ligne #TournéeSociale. + LIRE L’ARTICLE

Plainte pour coups et blessures involontaires déposée contre l’État par des parents dont les enfants souffrent des mesures Covid

Le parquet de Bruxelles a reçu une plainte visant l’Etat belge, déposée par des parents d’ados et de jeunes qui souffrent des mesures sanitaires. La plainte a été libellée en coups et blessures involontaires. + LIRE L’ARTICLE

Plus d’un million de personnes ont reçu une première dose de vaccin en Wallonie, dont 80% de «65 ans et +»

Le cap des 80% de personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées en première dose - un objectif fixé au 8 mai par le comité de concertation - vient d’être franchi ce vendredi en Wallonie, avec 80,6% de cette tranche d’âge ayant reçu une première injection, pour un total de 541.414 personnes, annonce la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. + LIRE L’ARTICLE

Les plexiglas, pour tenter de rapprocher les tables, pas autorisés sur les terrasses

Réouverture des terrasses ce samedi 8 mai: à quelques heures du grand jour, il n’était toujours pas clair aux yeux des gérants d’établissements horeca s’ils pouvaient installer des plexiglas sur leurs terrasses. + LIRE L’ARTICLE

2. RÉGIONS

Comment ces brasseurs ont traversé la fermeture de l’horeca, entre débrouille et résilience

Comment les brasseurs de la région du Centre et de Mons ont-ils vécu la fermeture de l’horeca? L’Avenir a pris la température des cuves de brassage. + LIRE L’ARTICLE

Succès pour la cellule d’aide à la vaccination de Fléron: plus de 500 appels

Jusqu’à présent, le service d’information, d’aide à l’inscription et de transport proposé par la Commune de Fléron a enregistré 500 appels, 65 rendez-vous pour des infos et aides à l’inscription, 71 demandes de taxi social dont 56 trajets de bénévoles, 11 déplacements ALE et 4 transports via le minibus du CPAS. + LIRE L’ARTICLE

Ces restaurateurs qui voient leur terrasse en grand

Les restaurateurs se réinventent pour faire revivre l’expérience resto à l’extérieur mais au chaud à leur clientèle. Exemples régionaux. + LIRE L’ARTICLE

INFOGRAPHIES | Coronavirus: la baisse des nouveaux cas se confirme en Brabant wallon

La baisse du nombre de nouveaux cas observés en Brabant wallon se poursuit. Ce vendredi matin, Sciensano rapporte 660 nouveaux cas en sept jours, soit une moyenne de 94,3 cas par jour. + LIRE L’ARTICLE

3. MONDE

Le Japon prolonge son état d’urgence à moins de 3 mois des Jeux olympiques

Face à une crise sanitaire toujours préoccupante, le gouvernement japonais s’apprêtait vendredi à prolonger jusqu’à fin mai l’état d’urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été, et deux départements supplémentaires devaient rejoindre ce dispositif. + LIRE L’ARTICLE