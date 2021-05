Coronavirus: plainte pour coups et blessures involontaires déposée contre l’État par des parents dont les enfants souffrent des mesures Covid

Covid-19: le parquet de Bruxelles a reçu une plainte visant l’Etat belge, déposée par des parents d’ados et de jeunes qui souffrent des mesures sanitaires. La plainte a été libellée en coups et blessures involontaires.

Une plainte a été déposée au parquet de Bruxelles vendredi à 11h00 par une dizaine de parents d’adolescents et de jeunes gens qui souffrent des conséquences des mesures Covid.

La plainte a été libellée en coups et blessures involontaires et est dirigée contre l’État belge.

«Nous visons le fait que le gouvernement a prolongé les mesures Covid sachant qu’elles ont un impact sur la santé mentale des jeunes. Les blessures de ces jeunes sont donc une conséquence indirecte des actions du gouvernement», a expliqué Me Jean-François Gérard, qui a déposé la plainte aux noms de ses clients. Le parquet doit maintenant l’examiner. Il décidera s’il y a lieu de diligenter une enquête.

La plainte a reçu le soutien du collectif Trace ton cercle, qui a fédéré les parents qui ont décidé d’agir. «Cette plainte est un appel au nom de tous les parents, élèves, étudiants et jeunes adultes au gouvernement fédéral à adopter de toute urgence des mesures adaptées à la jeunesse, protégeant sa santé mentale et physique. Nous espérons que le gouvernement nous entende et discute d’un plan jeunesse lors du prochain Codeco qui aura lieu mardi», a déclaré le collectif.

Rien n’a été fait afin de traiter les conséquences psychologiques et physiques dramatiques des mesures

«Après plus d’un an, force est de constater que rien n’a été fait afin de traiter les conséquences psychologiques et physiques dramatiques des mesures, et plus particulièrement sur les enfants et les adolescents dont la santé mentale fait plus qu’inquiéter, alors que les tentatives de suicide, les cas d’automutilation, les troubles du comportement alimentaire, les anxiétés, les décrochages scolaires augmentent», a déclaré Trace ton cercle.

Le collectif a également rappelé que la Constitution stipule que chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle et a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.