Mouscron: la buse se fissure sous la trop forte chaleur

Une fumée dense puis l’Eternit qui se craquelle… Il a fallu refroidir la surchauffe en urgence mais avec dextérité.

Ce vendredi, vers 11h45, le tronçon haut de la rue du Sapin vert a été fermé à la circulation par la police de Mouscron.

Les pompiers ont été amenés à déployer la grande échelle pour un feu de cheminée inquiétant à l'arrière d'une habitation de la rue des Moulins dont l'accès était plus aisé via la rue perpendiculaire.

Depuis la nacelle, un homme du feu a été amené à refroidir avec beaucoup de précaution une buse très haute.

«On a été appelés pour un gros dégagement de fumée. Sur place, on a constaté que la buse en Eternit commençait à brûler et à se craqueler sous l’intensité de la chaleur. Il a fallu refroidir et vider le foyer», dit le lieutenant Michaux au commandement de l’intervention.