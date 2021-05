Franck Vandenbroucke rassurant: «On va pouvoir esquisser un plan de retour à la vie normale»

Le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, a évoqué ce matin le prochain Comité de concertation, durant lequel on «discutera sans aucun doute de nouveaux assouplissements» et d’un possible calendrier «de retour à la vie normale».

«Les indicateurs épidémiologiques vont dans le bon sens, c’est vraiment un soulagement pour moi aussi», a expliqué le ministre sur BelRTL ce matin. Il était reçu pour évoquer notamment la réouverture des terrasses, demain, mais aussi le prochain Comité de concertation mardi prochain.

«Je crois qu’on discutera sans aucun doute de nouveaux assouplissements et à vrai dire, j’espère que lors du prochain Comité de concertation on pourra esquisser un plan de retour à la vie normale, graduellement, étape par étape, disons vers septembre-octobre», a poursuivi le socialiste flamand.

Ces réjouissances n’ont pas manqué d’être suivie d’un rappel: «Mais la lutte contre le virus n’est pas encore gagnée».

Et le ministre de rappeler que l’objectif pour la prochaine salve d’assouplissements est de descendre sous les 500 patients Covid en soins intensifs, alors que nous sommes passés sous les 750 dans le bilan de ce vendredi.

«Il faut poursuivre nos efforts. Il faut vraiment laisser travailler les hôpitaux dans des conditions normales et on n’en est pas encore là. Mais on avance».

Concernant la réouverture des terrasses, ce samedi, Franck Vandenbroucke a dit s’en réjouir, car les conditions sont remplies pour cela et «c’est quand même un premier challenge réussi».

Il invite maintenant tout un chacun à respecter les protocoles stricts (distance entre les tables, nombre de personnes limitées etc.) qui ont été établis avec le secteur pour ouvrir en sécurité.