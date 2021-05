Succès pour la cellule d’aide à la vaccination de Fléron: plus de 500 appels

Jusqu’à présent, le service d’information, d’aide à l’inscription et de transport proposé par la Commune de Fléron a enregistré 500 appels, 65 rendez-vous pour des infos et aides à l’inscription, 71 demandes de taxi social dont 56 trajets de bénévoles, 11 déplacements ALE et 4 transports via le minibus du CPAS.

Face aux nombreuses difficultés de la campagne de vaccination et aux appels à l’aide de la population, la Commune de Fléron, en association avec l’Agence Locale pour l’Emploi et le CPAS, a décidé de réagir en offrant depuis le 15 mars dernier un service d’information et d’aide logistique pour ses citoyens. Avec une permanence téléphonique active du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h au numéro unique: 04 355 91 33.

L’objectif? Répondre aux questions des Fléronnais concernant la vaccination, mais aussi et surtout les aider lors de l’inscription. Beaucoup d’entre eux sont en effet désemparés devant la complexité de la procédure pour s’inscrire: uniquement en ligne, avec un formulaire initialement en néerlandais, nécessité d’un lecteur de carte d’identité, aucun droit à l’erreur ni de retour en arrière…

Au téléphone, les citoyens peuvent donc expliquer leurs difficultés et se faire aider par un agent communal familiarisé avec la procédure. Celles et ceux qui ne savent pas s’inscrire à distance, bénéficier de l’aide de leurs proches et voisins ou d’une aide familiale, sont invités à se déplacer à l’Espace Public Numérique (rue de Romsée, 18) où un agent complète le formulaire d’inscription avec eux (en matinée, sur rendez-vous).

Plus encore, la Commune de Fléron, l’ALE et le CPAS se sont associées afin de proposer un service de transport aux Fléronnais. Les citoyens qui n’ont pas la possibilité de se rendre au centre de vaccination par leurs propres moyens ou via les transports en commun (gratuits pour l’occasion), peuvent effectuer une demande via la même permanence.

Concrètement, un prestataire ALE se tient prêt à véhiculer le citoyen jusqu’à son rendez-vous et le ramener chez lui au moyen du minibus de 9 places mis à disposition par le CPAS de Fléron. Pour les personnes à mobilité très réduite ou nécessitant une aide médicale, la permanence du 04 355 91 33 dirige les citoyens vers des organismes appropriés.

«Ce succès démontre à quel point nos séniors sont en attente d’un soutien à l’information et la vaccination», souligne le bourgmestre, Thierry Ancion, se disant «heureux que Fléron leur rende ce service».