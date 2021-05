VIDÉO | L’émotion de Remco Evenepoel avant le Giro: «J’ai souffert mentalement et physiquement pour revenir»

Le coureur belge de la formation Deceuninck-QuickStep fait son retour en compétition au Giro. Le premier Grand Tour pour le prodige de 21 ans, qui a travaillé dur pour revenir après son accident au Tour de Lombardie.

Après huit mois d’absence, Remco Evenepoel est de retour. Le cycliste belge disputera le premier Grand Tour de sa carrière au Giro, en Italie.

Hier, lors de la présentation des équipes, le coureur de la formation Deceuninck-Quickstep n’a pas pu cacher son émotion. «Ça fait trop longtemps. Enfin, je peux reprendre. Ça me fait quand même quelque chose, parce que j’ai souffert mentalement et physiquement pour revenir au plus haut niveau. Je suis heureux et fier de participer à mon premier Grand Tour», a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

Touché au bassin dans une lourde chute au Tour de Lombardie, le 15 août 2020, Remco Evenepoel a donc travaillé dur pour revenir. Les dix premiers jours au Tour d’Italie, où il a une carte à jouer, seront importants. «Après cela, on en saura plus sur mon niveau. En deuxième semaine, on pourra décider, selon mon état, si on continue pour moi ou pour Joao Almeida (son coéquipier).»

Deux autres Belges, Iljo Keisse et Pieter Serry, figurent dans la sélection, complétée par le Français Rémi Cavagna, le Danois Mikkel Honoré, le Britannique James Knox et l’Italien Fausto Masnada.

Le Giro débute ce samedi par un contre-la-montre à Turin. Il s’achèvera le 30 mai par un autre chrono, à Milan.