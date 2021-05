Covid-19: le Japon prolonge son état d’urgence à moins de 3 mois des Jeux olympiques

Face à une crise sanitaire toujours préoccupante, le gouvernement japonais s’apprêtait vendredi à prolonger jusqu’à fin mai l’état d’urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été, et deux départements supplémentaires devaient rejoindre ce dispositif.

Réinstauré depuis le 25 avril à Tokyo et trois autres départements de l’ouest du pays (Osaka, Kyoto et Hyogo), l’état d’urgence devrait être prolongé jusqu’au 31 mai, alors qu’il devait initialement prendre fin mardi prochain, selon les médias nippons.

Les départements d’Aichi (centre) et de Fukuoka (sud-ouest) devraient par ailleurs être rajoutés au dispositif, activé pour la troisième fois dans le pays en un peu plus d’un an.

Pas un confinement strict

L’état d’urgence japonais prévoit des restrictions moins sévères que celles des confinements vus ailleurs dans le monde. Il consiste à imposer la fermeture temporaire des bars et restaurants servant de l’alcool, sous peine d’amende, et à prier certains autres commerces, comme les grands magasins, de baisser le rideau.

Des événements sportifs se tiennent par ailleurs à huis clos pour le moment.

Le Japon est confronté à une quatrième vague locale du coronavirus, avec actuellement quelque 5.300 nouveaux cas quotidiens en moyenne hebdomadaire.

L’ampleur de la pandémie demeure ainsi limitée par rapport à d’autres régions du monde, mais la crise sanitaire épuise le système hospitalier nippon, d’autant que la campagne de vaccination ne progresse que très lentement.

«Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons lever l’état d’urgence. Je pense que nous devons l’étendre», a estimé jeudi la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike.

Sur la même ligne, le gouverneur d’Osaka, Hirofumi Yoshimura, a souligné que le système médical arrivait à un «point de rupture».

Les JO ne font plus l’unanimité

La nouvelle flambée d’infections représente aussi une menace pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), reportés d’un an en 2020 à cause de la pandémie.

Craignant que les JO n’aggravent encore la situation sanitaire dans le pays, une majorité de Japonais sont opposés à leur tenue cet été, souhaitant soit un nouveau report soit une annulation pure et simple, selon tous les sondages depuis plusieurs mois.

Les spectateurs venant de l’étranger ont déjà été exclus des JO, et les organisateurs doivent encore trancher la question du public résidant au Japon.

La situation sanitaire complique déjà le déroulement d’épreuves-tests des Jeux, ainsi que celui du relais de la flamme olympique, qui a démarré fin mars au Japon.

Certains coureurs renoncent à y participer, et nombre d’étapes sont organisées à huis clos par les autorités locales. Le gouverneur du département de Fukuoka a annoncé vendredi une telle intention sur son territoire.