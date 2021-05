Villarreal affrontera Manchester United en finale d’Europa League

Villarreal et Manchester United sont les deux finalistes de l’Europa League. Vainqueurs 2-1 au match aller contre Arsenal, les Espagnols ont partagé l’enjeu 0-0 lors de la demi-finale retour chez les Gunners. Manchester s’est lui incliné 3-2 à l’AS Rome, une défaite sans conséquence après sa victoire 6-2 au match aller.

Dans un début de match assez fermé, la première occasion était à mettre à l’actif de Villarreal mais Bernd Leno détournait la tentative de Samuel Chukwueze (5e). Dans l’obligation de s’imposer après sa défaite 2-1 au match aller, Arsenal se montrait trop timide et ne parvenait pas à inquiéter les Espagnols. Seul Pierre-Emerick Aubameyang amenait du danger mais sa frappe touchait le montant avant de sortir des limites du terrain (27e).

Après la pause, Arsenal mettait un peu plus le nez à la fenêtre mais l’envoi de Emile Smith Rowe frôlait le but de Geronimo Rulli (50e). Le pressing des Gunners était de courte durée et Villarreal passait tout près du 0-1 mais Leno détournait la tentative de Yeremi Pino (58e).

Dans le dernier quart d’heure, les Londoniens se montraient plus menaçants et Aubameyang trouvait une nouvelle fois le poteau, de la tête cette fois (79e). Malgré les nombreux changements offensifs de Mikel Arteta, l’entraîneur londonien, Arsenal péchait dans le dernier geste et ne parvenait pas à inscrire le but de la qualification. Villarreal se qualifiait ainsi pour la première fois de son histoire pour la finale de l’Europa League.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Manchester United a assuré sa place en finale sur le terrain de l’AS Rome. Vainqueurs 6-2 au match aller, les Red Devils ouvraient le score via Edinson Cavani (39e).

Les Romains réagissaient après la pause et prenaient les commandes grâce à des buts d’Edin Dzeko (57e) et Bryan Cristante (60e). Quelques minutes plus tard, Cavani plantait son deuxième but de la soirée pour rétablir l’égalité (68e). L’AS Rome s’offrait néanmoins la victoire en fin de match sur un but de Nicola Zalewski (83e).

La finale de l’Europa League se jouera le 26 mai prochain à Gdansk en Pologne.