Rébellion ou interpellation trop musclée?

«Tout ce que je vois est réglementaire»

Quatre vidéos de l’intervention policière du 28 août ont été diffusées pendant l’audience. Dans le camp policier, on a senti beaucoup de sérénité à leur visionnage. «Tout ce que je vois est réglementaire, il n’y a rien à redire», déclarait au juge un des agents impliqués. «Il n’y a pas de genou posé sur la nuque. Il y a une clé de jambe, mais relâchée dès le menottage. On le met calmement dans la voiture, et on lui met sa ceinture.» L’avocat des quatre policiers, Me Wilmotte, relevait par ailleurs une tentative de coup de pied de la part du prévenu en direction d’un inspecteur. Dans le camp du prévenu, on déplorait l’absence de son lors de la diffusion, et on relevait que certains policiers ne portaient pas de masque pendant l’intervention. «Je vois un homme abattu et qu’on doit porter vers le véhicule», détaillait Me Collignon.