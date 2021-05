La Commune, membre d’Ecetia

La Commune de Hamoir a décidé de rejoindre l’intercommunale Ecetia, en charge de la construction et du financement de nouveaux bâtiments ou de rénovations. Hamoir souhaite, en réalité, soutenir les zones de police et de secours qui sont en discussion avec Ecetia concernant plusieurs dossiers. Pour les services de police, il s’agit de l’extension du poste de police de Hamoir. Les pompiers, quant à eux, espèrent une aide pour la mise à niveau de la caserne de Huy et surtout pour la construction d’une nouvelle caserne à Hamoir. Cette adhésion ouvre également le champ des possibles de la commune en termes de rénovation de ses propres bâtiments.