VIDÉO | Réouverture de l’horeca le 8 mai: entre impatience, cadeau «empoisonné» et «discriminatoire»

Antony et Johan unissent leurs forces. EdA B.Robaye

La réouverture de l’horeca, sur les terrasses à tout le moins, c’est pour ce samedi 8 mai. À Mons, on s’organise face au «discriminatoire», avec solidarité. Reportage vidéo.

Johan Borraccetti et Antony Kyriakoudis sont dans les starting-blocks. La réouverture de l’horeca, ils l’attendent depuis une éternité, c’est peu de l’écrire…

Ce samedi, pour le jour tant attendu, les deux hommes unissent leurs forces et se partagent la terrasse du «Central», sur la Grand-Place de Mons.

On les a rencontrés à quelques heures de ce grand moment. Une véritable délivrance pour un secteur durement touché par les mesures sanitaires depuis de longs mois, pour ne pas écrire… depuis plus d’un an.