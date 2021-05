Harry et Meghan lèvent des fonds pour la vaccination anti-Covid

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle AFP

Engagés en faveur de la vaccination anti-Covid, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont lancé un appel aux dons pour l’équité vaccinale à l’occasion du deuxième anniversaire de leur fils Archie.

«Même si nous avons l’impression que le retour à la normalité est à portée de main, nous savons que dans une grande partie du monde, et surtout dans les pays en développement, les campagnes de vaccination n’ont pas encore commencé», a déclaré dans un communiqué le couple, qui s’est retiré de la famille royale il y a un an et vit désormais en Californie.

«Nous vous invitons à donner ce que vous pouvez -- si vous avez les moyens de le faire -- pour permettre aux familles qui se trouvent dans les endroits les plus vulnérables du monde d’avoir accès aux vaccins», ont-ils ajouté.

«Tant que tout le monde, partout, n’a pas accès au vaccin de façon équitable», le monde ne se remettra pas de cette pandémie, ont précisé Harry et Meghan.

Les fonds, récoltés avec l’ONG Global Citizen, iront à l’Alliance du vaccin (Gavi), un partenariat entre entités privées et publiques qui coordonne notamment la distribution de vaccins anti-Covid aux pays défavorisés.

Le couple avait annoncé fin avril co-présider «Vax Live», un concert caritatif organisé par Global Citizen et visant à doper la vaccination contre le Covid-19 dans le monde.

L’événement, sera diffusé le 8 mai et réunira des artistes comme Jennifer Lopez ou HER. Plusieurs dirigeants mondiaux tels que Joe Biden ou Emmanuel Macron y interviendront.

Malgré le départ fracassant d’Harry et Meghan et leur interview dévastatrice donnée à la télévision américaine, leur fils Archie a reçu les voeux d’anniversaire de plusieurs membres de la famille royale sur les réseaux sociaux. Le prince William et son épouse Kate, ainsi que le compte officiel des Windsor, ont ainsi partagé sur Twitter des photos de famille en l’honneur du jeune enfant.

Le prince Harry et Meghan Markle gèrent la fondation Archewell, à la fois organisation caritative et société de production audiovisuelle, notamment sous contrat avec Netflix.

Harry a par ailleurs rejoint une commission destinée à lutter contre la désinformation et accepté un poste de direction au sein d’une entreprise de coaching basée à San Francisco, tandis que Meghan Markle a annoncé la sortie prochaine d’un livre pour enfants.