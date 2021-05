La commune de Molenbeek a lancé une opération de vaccination de proximité sur son marché

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a proposé jeudi aux personnes qui fréquentent le marché qui a lieu sur la place de la maison communale de se faire vacciner. Il s’agit d’une première en Belgique, qui a reçu le soutien du fédéral et de la Cocom (Commission communautaire commune).

Le projet est actuellement dans une phase-test. Les résultats de cette première journée seront évalués en vue de réitérer plus largement l’expérience lors des grands marchés du mardi et du jeudi, de 08h00 à 13h00.

Pour cette première journée, les équipes communales sont allées chercher au matin sept vaccins Pfizer et Johnson & Johnson. Un médecin a ouvert vers 10h00 un cabinet dans une salle de la maison communale, où des Molenbeekois ont pu se faire vacciner. Ils ont ensuite attendu 15 à 30 minutes dans le hall de la maison communale pour bénéficier d’une surveillance médicale en cas d’effets indésirables.

Une secrétaire était chargée de leur enregistrement. Elle offrait également une assistance informatique aux personnes souhaitant prendre un rendez-vous pour la vaccination.

Des «ambassadeurs» sont allés à la rencontre des personnes avec des comorbidités ou appartenant aux catégories d’âge activées pour la vaccination et leur ont présenté l’initiative. «On veut amener la vaccination chez les gens», a expliqué la bourgmestre Catherine Moureaux. «On constate qu’il y a des obstacles, que ce soit administratif, de compréhension ou de connaissances pour s’inscrire dans le système actuel. On est pionnier en Belgique et c’est une fierté.»

«Nous avons répondu favorablement à la demande de la commune de Molenbeek-Saint-Jean», a ajouté Fatima Boudjaoui, porte-parole Covid-19 pour la Cocom, présente à la phase-test. «C’est important pour nous de pouvoir toucher des publics que nous arrivons peut-être pas encore à toucher, qui ne sont pas encore vaccinés. (...) En fonction des résultats, nous envisagerons de reproduire cette expérience sur d’autres marchés en Région de Bruxelles-Capitale.»