Tour d’Algarve: Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) remporte la 2e étape et prend la tête du général

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté la deuxième étape du Tour d’Algarve (2.Pro) entre Sagres et l’Alot da Foia (182,8 km) jeudi. Le Britannique a devancé le Portugais Joao Rodrigues (W52-FC Porto) et l’Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros) et s’empare de la tête du classement général.

Après avoir compté près de huit minutes de retard sur l’échappée du jour, le peloton reprenait les derniers rescapés de l’échappée à 20 kilomètres de l’arrivée. À trois kilomètres de l’arrivée au sommet de l’Alto da Foia, un groupe de six coureurs se détachait avec trois représentants d’Ineos Grenadiers: Ethan Hayter, Ivan Sosa et Sebastian Henao aux côtés d ‘Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), Joao Rodrigues et Jonathan Lastra.

Hayes se montrait le plus rapide dans les derniers mètres et devançait Rodrigues et Laster au sprint. Le Britannique, qui décroche la troisième victoire de sa carrière, en profite également pour s’emparer de la tête du classement général.

Mercredi, la troisième étape mènera le peloton entre Faro et Tavira sur un parcours vallonné de 203,1 km.