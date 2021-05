Jusqu'à 400 € d'amendes pour les conducteurs de quads et motos dans les bois d’Halanzy et Musson

Les services de police de la zone Sud-Luxembourg ont été interpellés à plusieurs reprises concernant la présence de motos et de quads qui circulent régulièrement le week-end dans les bois d’Halanzy et de Musson. Ces conducteurs ne sont pas toujours respectueux des prescriptions légales en matière de police de la circulation routière, de sécurité et de respect des promeneurs, de tranquillité et de préservation des faunes et flores locales.

Des opérations de contrôle à courte et à longue échéances vont être mises en place en collaboration avec les services de la DNF, l’unité anti-braconnage (UAB) et les autorités françaises.

Quelles sont les sanctions encourues en cas d’infraction?

– Une transaction de 150 euros pour la circulation en forêt avec un véhicule à moteur sera proposée.

– Une transaction de 125 euros pour perturbation de la quiétude de la forêt sera proposée (Site Natura 2000).

– En cas de défaut d’immatriculation, dans la mesure où le véhicule est valablement assuré, une perception immédiate de 116 euros sera établie.

Les résidents étrangers devront s’acquitter immédiatement de la transaction.

– En cas de défaut d’assurance, saisie et immobilisation du véhicule et rédaction d’un procès-verbal à l’attention du parquet police du Luxembourg.