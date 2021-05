Vols de nuit exceptionnels pour les F-16 les deux derniers mercredis de ce mois de mai

Le ministère de la Défense organisera exceptionnellement, les deux derniers mercredis du mois de mai, des vols de nuit pour les avions de combat F-16, a-t-on appris jeudi. La composante aérienne compensera ainsi deux dates où les vols de nuit n’étaient pas possibles. Normalement, ceux-ci n’ont lieu que les lundis et mardis.

Les pilotes de chasse s’entraînent régulièrement aux vols de nuit ou à basse altitude. La composante aérienne maintient le niveau opérationnel et les qualifications des pilotes de F-16 grâce à ces vols d’entraînement. S’ils ne se déroulent généralement que les lundis et mardis, ils pourront également avoir lieu, de façon exceptionnelle, les mercredis 19 et 26 mai 2021.

«Des vols de nuit supplémentaires seront programmés le 19 mai pour remplacer ceux qui n’ont pas pu être effectués en mars en raison de l’immobilisation temporaire de la flotte de F-16», a indiqué jeudi le ministère de la Défense. Certains chasseurs avaient été cloués au sol en raison de problèmes de moteur. Ensuite, le 26 mai, les F-16 voleront de nuit pour remplacer les exercices qui n’auront pas pu être réalisés deux jours plus tôt en raison de la Pentecôte.

La Défense ajoute par ailleurs que davantage de vols d’entraînement se déroulent dans l’espace aérien belge en raison du coronavirus. «Les mesures sanitaires liées au Covid-19 prises par les différents pays ont perturbé le programme de formation à l’étranger de l’armée de l’air. Depuis l’apparition du coronavirus, vous pouvez nous voir et nous entendre plus fréquemment dans l’espace aérien belge.»