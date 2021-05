Mouscron: de nombreux secours au Nouveau-Monde

Pompiers, policiers et ambulanciers sont intervenus à la rue Haute, ce jeudi en tout début d’après-midi. Com.

Une arrivée de plusieurs ambulances, de policiers et des pompiers ont suscité l’émoi à la rue Haute, ce jeudi. Plus de peur que de mal, finalement.

Il n’était pas encore 13h30, ce jeudi, lorsque des véhicules de secours sont arrivés progressivement à la rue Haute. On nous a parlé d’un passage de cinq ambulances arrivées en trois vagues, en plus des pompiers et de la police de la zone de Mouscron.

C’est une grillade qui a mal tourné au sein-même d’un logement et pour laquelle les moyens ont été déployés afin d’éviter un énième incendie dans l’entité.

Le «barbecue» n’a cependant pas causé de dégâts, rassure la porte-parole de la police de Mouscron, Magali Delannoy, précisant que c’est surtout la personne habitant le logement qui a été intoxiquée par l’inhalation des fumées et donc prise en charge pour un contrôle au CHM.