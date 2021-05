Le Luxembourg ramène à Schengen le bateau de la signature de l’accord

Le bateau qui portait par le passé le nom de «MS Princesse Marie-Astrid» va être racheté par les autorités luxembourgeoises, ramené dans le village de Schengen, en Moselle, et transformé en lieu de rencontre et de tourisme, ont annoncé jeudi le bourgmestre local et le ministre luxembourgeois du Tourisme. Et pour cause: il s’agit du bateau à bord duquel l’accord de Schengen a été signé, le 14 juin 1985.

A l’époque, des représentants de cinq pays membres de la Communauté économique européenne (Belgique, Allemagne de l’Ouest, France, Luxembourg et Pays-Bas) avaient apposé leur signature sur le document qui posait les bases de la suppression progressive des frontières intérieures («espace Schengen») et de la liberté de circulation des citoyens des pays signataires.

Pour la Belgique, il s’agissait de Paul De Keersmaeker, secrétaire d’État aux Affaires européennes. Le village de Schengen était symbolique, étant situé à la rencontre des frontières allemandes, françaises et luxembourgeoises.

Dans un communiqué conjoint de la Direction générale luxembourgeoise du tourisme et de la Commune de Schengen, relayé entre autres jeudi par le rtl.lu, le Grand-Duché rappelle l’histoire de l’embarcation. Le «Princesse Marie-Astrid» «navigue depuis quelques années sous le nom de ‘MS Regensburg’ en tant que bateau d’excursion sur le Danube». Il va être maintenu en état de navigation mais «accosté à Schengen, à proximité du Musée européen Schengen», précisent le ministre Lex Delles et le bourgmestre Michel Gloden.

Le projet, pour 5,81 millions d’euros, vise à y installer un espace d’exposition et de performance. Le bateau devrait être prêt pour les visiteurs en 2025.