Un agent de sécurité arrêté pour avoir volé 10.000 euros de produits dans son magasin

La police de Bruxelles-Ixelles a arrêté mardi un agent de sécurité pour des vols répétitifs commis dans un magasin d’une grande enseigne commerciale, qu’il était chargé de surveiller. En aveux partiels, le suspect a été mis à disposition des autorités judiciaires bruxelloises, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

La section Vols de la recherche locale de la police de Bruxelles-Ixelles a été avisée lundi par la direction de la sécurité d’une grande enseigne commerciale que des vols répétés avaient été constatés dans un des points de vente. Elle peut justifier à tout le moins de six vols commis en avril. Elle a présenté des vidéos issues de caméras de surveillance et a identifié comme suspect un de ses agents de sécurité.

La police a interpellé l’employé mardi dans un local de service, où ils ont retrouvé divers objets volés. Ils ont de plus réalisé une perquisition à son domicile, situé dans la province du Hainaut. Ils y ont saisi des dizaines de vêtements de tous types portant l’étiquette de l’enseigne trompée, près d’une centaine d’eaux de toilette et parfums dans leurs emballages et des dizaines de produits de maroquinerie neufs. Le montant total du préjudice est estimé à environ 10.000 euros.