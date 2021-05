Mo/CDM, Venayre, Puzenat, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 6 mai

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, le seum en version française, le grand retour des Néandertaliens, ou encore un robot-maison. Entre autres. Bonnes lectures.

1 Mon album Platini

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Mai 1985: Sylvain, alors âgé de 15 ans, se réveille à l’hôpital après un coma dû à un accident.

Il pense être l’un des survivants du Heysel, où 41 supporters sont morts lors du match opposant la «Juve» de Platini à Liverpool deux jours auparavant.

Devenu adulte et historien, il interroge sa passion footballistique née en regardant les matchs du carré magique Giresse-Tigana-Genghini-Platini…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): IMPORTANT

Oui, le foot, c’est drôlement important. Surtout quand il s’agit de souvenirs, qui sont autant de madeleines.

Sylvain Venayre explore les siennes, et propose, par ce biais, une analyse presque sociologique du ballon rond, à travers l’Histoire, la sienne, la nôtre. Et même si c’est très français, c’est finalement très universel. Même quand on est Belge. Même quand on a le seum. Jusqu’au prochain Euro.

Delcourt Venayre/Christopher, 112 p., 21.90€.

2 Mégafauna

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Pourquoi les Nors, descendants de Néandertal, ont-ils dressé une muraille impénétrable entre eux et les descendants de Sapiens, coupant subitement tout commerce avec leurs rivaux de toujours?

Pour répondre à cette question dont dépend la paix du royaume, Timoléon de Veyres, jeune médecin tout juste promu, doit aller sur ordre du prince, et au péril de sa vie, à la rencontre de ce peuple étrange au physique rustre et primitif, mais dont le savoir et les richesses immenses sont convoités par les Hommes…

En compagnie de Pontus, être pusillanime, mais ami fidèle, Timo s’embarque dans un voyage initiatique et sensuel qui changera définitivement son regard sur le monde…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BRILLANT

Dans un monde médiéval dystopique, hommes et… néandertaliens coexistent. Un médecin est envoyé en mission diplomatique chez les «Nors».

Une fable étonnante, venue questionner le genre humain de façon brillante.

Sarbacane Puzenat, 92 p., 18€.

3 Underground

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Ces hommes et ces femmes ne sont pas connus du grand public et pourtant, leurs œuvres ont bouleversé l’histoire de la musique. Pour remettre sur le devant de la scène des artistes dont la popularité n’égale pas l’influence, Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog nous content les histoires de ces fabuleux créateurs.

Parmi eux, (re)découvrez le génie sensible et maniaco-dépressif Daniel Johnston, la reine péruvienne de l’exotica Yma Sumac, l’improbable SDF aveugle Moondog, les chineurs classieux de The Cramps, la légendaire Patti Smith et tellement d’autres…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OUBLIÉS

Véritable bible en l’honneur de tous ceux qui ont inventé la musique mais en ont été oubliés, maudits.

Le Gouëfflec et Moog livrent de courtes bios, tous azimuts, qui donnent envie de remplir nos playlists de sons indépendants et plus encore, pleins d’âme.

Glénat Le Gouëfflec/Moog, 312 p., 30€.

4 Bon chien (T.2)

Kennes - Le résumé de l’éditeur

Fidèles, affectueux et joueurs, les chiens illuminent le quotidien de leurs maîtres. Il faut cependant avouer que nos chers toutous se montrent aussi parfois un peu balourds et qu’ils provoquent, sans le vouloir, bien des catastrophes autour d’eux. Lapuss’l’a bien compris.

Après nous avoir délivré les pensées diaboliques de nos amis félins, il s’associe avec Baba pour vous raconter le quotidien haut en couleur d’un Jack Russel un peu gaffeur.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TIMIDE

Avec un peu moins de mordant qu’au pays des matous (Putain de chat), Baba, Lapuss et Tartuff’tournent en dérision le meilleur ami de l’homme, quelle que soit sa race, dans une série de saynètes plus ou moins inspirées de la réalité.

Parfois hilarant, souvent timide.

Kennes Baba/Lapuss/Tartuff’, 64 p., 19€.

5 Larkia (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

La société a implosé. Les années, en passant, ont transformé les villes en cimetières où seul règne le silence. L’horizon n’offre désormais au regard qu’un désert de misère et dans ce contexte, Larkia accouche d’un petit garçon bien décidé à vivre, mais dont les yeux restent clos.

Le lendemain de sa naissance, alors qu’elle se remet à peine de l’opération, ils sont tous deux pris en chasse par des miliciens aussi enragés que surarmés. Sans relâche, la mère et l’enfant fuient, car ni repos, ni réponses ne leur sont accordés.

Quelque part, dans le passé, se trouve une explication… l’origine de cette course poursuite violente et insensée.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MAD

Si vous aimez Mad Max, vous adorerez Larkia, solide bout de femme qui joue du flingue et du couteau dans un monde post-apocalyptique, imaginée par Ingrid Chabbert. D’autant qu’au dessin, Delpeche, venu flirter avec elle, maîtrise son affaire.

Glénat Chabbert/Delpeche, 112 p., 19,95€.

6 Toutes les fois où je me suis dit… Je suis gay!

Steinkis - Le résumé de l’éditeur

Ellie est une petite fille singulière. Elle porte du noir, est obsédée par le personnage de Willow dans Buffy contre les vampires et ne semble pas beaucoup s’intéresser aux garçons.

Oui, parce qu’Ellie est lesbienne. Mais cela va lui prendre de nombreuses années et des coming out à répétition avant d’accepter pleinement qui elle est.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FROID

Voilà un album pas écolo – les dessins N&B auraient pu être plus ramassés –, Eleanor Crewes raconte sa vie, de fille à mecs puis à filles, des coming out désavoués à celui qui l’épanouira complètement.

C’est touchant mais ça manque de couleurs, de chaleur.

Steinkis Crews, 316 p., 18€.

7 H.O.M.E. (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

H.O.M.E, c’est une carcasse de vieux robot de guerre qui flottait dans l’espace dans une décharge cosmique et s’est soudain réactivé. Il part vers notre galaxie et atterrit sur Terre, pile sur la nouvelle habitation de nos héros.

La famille emménage dans sa nouvelle maison… sans comprendre directement que celle-ci n’est autre qu’un robot intergalactique capable de détruire la Terre!

Elle va tenter d’avoir une vie normale dans un environnement très anormal.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CARTOONESQUE

Sous un titre faussement Covid (Restez chez vous) et une couverture façon publi-BD, les farfelus Bourhis et Spiessert partent dans tous les sens en faisant emménager, à son insu, une famille recomposée dans un robot intergalactique et domotique.

Cartoonesque et inénarrable.

Dupuis «Restez chez vous!», Bourhis/Spiessert, 60 p., 12,50€.

8 Les oiseaux (T.2)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Ils sont partout autour de nous, dans les airs, dans nos arbres, dans nos jardins. Ils ont même envahi notre langage quotidien: bavard comme une pie, cervelle de moineau, gai comme un pinson…

Mais savez-vous différencier un manchot d’un pingouin, une chouette d’un hibou ou une mouette d’un goéland? Savez-vous que le kiwi austral existe depuis des millions d’années et que le geai a une mémoire impressionnante?

Qu’ils soient migrateurs, pêcheurs, chasseurs, avec cet album entre humour et vérité scientifique, vous saurez enfin tout ce que vous rêvez de savoir sur nos amis à plumes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSTRUCTIF

Martin-Pêcheur, Tisserin, Rossignol, etc.: Garréra et Sirvent continuent de nous en apprendre des vertes et des pas mûrs sur nos amis les oiseaux dans une BD qui mêle humour et pédagogie avec savoir-faire.

Bamboo Garrera/Sirvent, 48 p., 10.95€.

9 Couacs au mont Vérité

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Un monastère perdu en haut d’une montagne, sept moines en tous points semblables, obsédés par la fin du monde et aux penchants ivrognes et querelleurs, une Sphynge observant et sachant tout, la Mune omnisciente dans le ciel, et aussi, parfois, des visiteurs, comme ici une prisonnière enceinte, des flics l’escortant, mais aussi l’auteur de cette bande dessinée.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉNERVANT

Reprenant l’un de ses univers-phares, JC Menu improvise ce récit, semblant sorti d’un autre âge, de bout en bout.

Complètement perchée, cette farce ne tient pas en place et se révèle vraiment énervante.

Dargaud Menu, 64 p., 16€.

10 C’était demain

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Et si les hippies prenaient le pouvoir? Et si on envoyait toutes nos ordures dans l’espace? Et si on inventait une nouvelle religion? Et si on prélevait nos impôts à la source?

Et si l’auteur de cet album répondait vraiment n’importe quoi à toutes ces questions que vous ne vous posez pas?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BORDÉLIQUE

Mo/CDM aime imaginer demain, voire après-demain, avec moult robots, des humains à la dérive, entre beaufs, bouseux et joyeux hippies 2.0..

Une série de délires inégaux, mais parfois à se tordre de rire. Oui, demain, ça peut être drôle.

Fluide Glacial Mo/CDM, 56 p., 14.90€.

11 Mad Dog

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

De manière enchanteresse, Victor Meijer raconte l’histoire d’un jeune garçon en colère qui fuit le divorce de ses parents et entreprend un voyage inoubliable accompagné de Fanta, son chien imaginaire.

Un récit onirique sur la colère d’un enfant!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HIDEUX

S’adressant aux adultes, Victor Meijer témoigne de la difficulté d’être un enfant dans un monde de brutes. Heureusement, son héros a un chien pour l’entraîner à l’aventure.

Le Néerlandais ne séduit que quand il laisse le rêve faire. Quand il décrit la réalité cash et trash, c’est hideux.