Mentissa en demi-finale ce samedi: «Les Belges vont être contents»

Après s’être qualifiée la semaine dernière lors de la difficile épreuve des cross-battles, Mentissa Aziza (Denderleeuw) s’est préparée activement pour les demi-finales de The Voice France.

Avec un peu de pression? «Pour l’instant, ça va! (rires). Après, je ne sais pas comment je vais me sentir ce samedi soir…, nous indique la seule représentante de l’équipe de Vianney. Je ne pense pas que mes précédentes expériences dans The Voice Kids Vlaanderen et The Voice of Holland m’aident à mieux gérer. Le stress peut toujours être là, même pour un artiste qui a déjà fait 120 concerts.»

Pour éviter les risques de contamination au Covid-19, tous les candidats mais aussi les équipes techniques et les coaches ont été confinés dans des hôtels. «Cela se passe super-bien, confie Mentissa. Nous sommes tous très soudés, ce qui ne se serait sans doute pas passé si nous étions restés chez nous. On se supporte, il n’y a pas de concurrence entre nous.»

Ce samedi soir, Mentissa chantera avec tous les candidats la reprise de Casting, de Christophe Maé, dont le clip a été mis en ligne mardi dernier.

«Je chanterai aussi avec un invité (NDLR: lors de l’interview mercredi, Mentissa ne savait pas encore avec qui) et avec Vianney. C’est vraiment un honneur pour moi de chanter avec mon coach. Je préfère garder la surprise pour le titre, mais je pense que les Belges vont être contents. Et puis j’aurai un morceau en solo qui va être assez différent de tout ce que j’ai pu proposer jusqu’ici. Je pense que cela va surprendre les gens. Ce sera en français.»

Sa maman ne pourra pas faire le voyage pour venir assister à sa prestation en direct. «Ça ne va pas être possible à cause des mesures covid.» Mais elle vit bien l’éloignement, qui risque de se prolonger d’une semaine si elle se qualifie pour la finale. «J’appréhendais un peu au début d’être loin de la maison pendant si longtemps. Mais finalement, ça va, car nous sommes bien entourés. C’est très familial et on ne se sent jamais seul.»

On a de la chance de vivre ce que l’on va vivre samedi.

Les journées de la semaine ont été chargées pour Mentissa, entre répétitions des morceaux, stylisme, mise en place de la mise en scène, coaching vocal, chorégraphie. «On a la chance de pouvoir travailler avec Aziz Baki. Il nous a montré les idées qu’il avait et c’est juste incroyable. On a de la chance de vivre ce que l’on va vivre samedi.»

Mentissa a évidemment des pauses. En profite-t-elle pour regarder ce que l’on dit d’elle sur les réseaux sociaux? «Oui, c’est plus fort que moi… Je regarde assez régulièrement. Il y a eu des trucs moins cool, mais dans l’ensemble, je ne peux pas me plaindre, j’ai eu énormément d’amour. J’ai une belle communauté qui s’est formée.»

Je n’ai pas vu ce sondage, mais cela ne me perturbe pas.

Le magazine français Télé_loisirs a lancé un sondage auprès de ses lecteurs pour savoir qui ils voulaient voir gagner The Voice cette année. Et Mentissa est citée en troisième position (11,79% des votes), derrière Jim Bauer (27,94%) et Marghe (15,58%). «Je n’ai pas vu ce sondage, mais cela ne me perturbe pas. Pour moi, Jim et moi, nous ne sommes pas comparables. J’ai du recul par rapport à ça. Et ça me fait plaisir d’être citée dans les trois premiers.» Quant à elle, elle avoue avoir difficile à donner une préférence à l’un ou l’autre. «On a tous des voix et des univers différents. Si j’avais dû participer à ce sondage, je n’aurais pas su pour qui voter.»

Qui des huit candidats (Jim, Arthur, Tariq, Marghe, Mentissa, Niki Black, Cypriene et Giada) se qualifiera pour la finale? Réponse ce soir dès 21 h sur TF1.