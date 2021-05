Ce mois d’avril a été le plus froid depuis 2003 en Europe

Le mois d’avril de cette année a été, sur l’ensemble de l’Europe, le mois d’avril le plus froid depuis 2003, indique jeudi le service Copernicus sur le changement climatique (C3S).

À l’échelle mondiale, la température moyenne pour avril 2021 a été supérieure d’environ 0,2°C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020.

Le mois d’avril de cette année a été plus chaud que tous ceux avant 2010, mais plus froid que les mois d’avril 2010 et entre 2016 et 2020.

Dans certaines parties du nord-est du Canada, du nord-ouest de la Russie et du Moyen-Orient, les températures ont été bien supérieures à la moyenne.

Le service C3S consiste à soutenir les politiques d’adaptation et d’atténuation de l’Union européenne en fournissant des informations sur le changement climatique, dont des bulletins climatiques mensuels. Les résultats sont basés sur des analyses informatiques utilisant des milliards de mesures provenant de satellites, de bateaux, d’avions et de stations météorologiques situés dans le monde entier.