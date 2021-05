Un comptable peu optimiste pour l’après-crise, les Bébébus, c’est fini, les zadistes ont quitté le camping d’Aische dans le calme: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 6 mai 2021.

1. Lutte contre la discrimination au logement: une caution de 2 mois

La caution locative fixée à 2 mois y compris pour les garanties bancaires: l’accès au logement devra passer aussi par là, selon Christophe Collignon (PS): «L’accès à un logement décent, salubre et abordable, c’est non seulement un droit constitutionnel mais aussi un facteur d’inclusion.»

2. Beaucoup d’agents immobiliers: ça profite aux clients?

EdA

Presque 20% d’agents immobiliers en plus en 10 ans. L’année 2020 n’a pas dérogé à la règle: 137 nouveaux agents sont venus gonfler les rangs de l’Institut professionnel des agents immobiliers. Hier, l’institut a rendu son rapport annuel. L’engouement pour la profession est toujours là. Trop? Car la concurrence est rude. Cela profite-t-il aux clients?

3. La crise sous l’angle comptable: «2023 et 2024 me font peur»

Les craintes émanent du responsable d’un bureau comptable, qui dresse un tableau très contrasté de la crise Covid vécue par nos commerçants et entrepreneurs. Les (sur)lendemains risquent d’être douloureux...

4. Les zadistes s’effacent sans casse: «Cette zone doit rester naturelle»

Les zadistes qui occupaient l’ancien camping d’Aische ont levé le camp. Calmement mais avec un goût amer en bouche. «Cette zone doit rester naturelle. En quelques jours, on a également effectué un travail de remise en état du site. Il y avait pas mal de brol un peu partout…»

5. Dissolution des Bébébus: «C’est un énorme gâchis»

La dissolution de l’ASBL Rébbus est actée. Place désormais à la nouvelle structure, et à de nouveaux combats. «Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un énorme gâchis, réagit la directrice de l’ASBL. C’est un pan de la population, plus précarisé, qui subit les conséquences et qui est balayé d’un revers de la main.»

6. Broyeur d’Aubange au ralenti: «Les plaintes enfin entendues»

La sanction infligée par le bourgmestre d’Aubange à la société de recyclage de métaux Ecore? «Un premier pas dans la bonne direction», salue l’ASBL citoyenne Cades, dans un communiqué de presse. L’ASBL se réjouit «que les demandes et les plaintes des riverains du zoning d’Aubange aient enfin été entendues après 30 ans d’attente.»

7. VIDÉO | Votre van aménagé sur mesure pour voyager ou travailler

Équiper un van utilitaire en fonction des envies et des besoins de leurs clients, c’est ce que proposent Karim Younan et Maxime Monaux avec «Road for Sense». Exemple avec Claire, ergothérapeute, et qui a dû se réinventer pendant le confinement.

8. L‘indémodable mode: le perfecto

Parant toute tenue classique d’une touche rock, le Perfecto n’est aujourd’hui plus uniquement associé aux motards américains des années 30 ou aux Sex Pistols, initiateurs du mouvement punk.

9. INTERVIEW | Requin Chagrin, la tête dans les étoiles

Elle s’appelle Marion Brunetto mais a opté pour Requin Chagrin comme nom d’artiste. Pour son troisième album, «Bye Bye Baby», elle propose une dream pop rêveuse, le regard pointé vers le ciel: «Ma façon de composer est liée avec les machines et la façon d’enregistrer.»

10. Le coach d’Evenepoel: «Peut-il remporter le Giro? Question difficile»

Koen Pelgrim a le sourire: le travail opéré depuis des mois avec Remco Evenepoel débouche enfin sur une récompense. Dans deux jours, son protégé épinglera son premier dossard de l’année. Celui qui s’occupe aussi de Joao Almeida, Fabio Jakobsen et Sam Bennett garde un souvenir bien précis de sa première impression au sujet du Brabançon.

