Utah reprend seul la tête à l’Ouest, Phoenix battu

Utah a battu San Antonio 124-94 et profité du revers 135-103 de Phoenix à Atlanta pour reprendre seul la tête de la Conférence Ouest, mercredi, dans le championnat nord-américain de basket.

Toujours privé de Donovan Mitchell et de Mike Conley, le Jazz s’est appuyé sur Jordan Clarkson (30 points) et Bojan Bogdanovic (24 points).

À Atlanta, les Suns ont semblé émoussés après leur prolongation de la veille à Cleveland (118-134) et ont été dominés par le collectif des Hawks, où sept joueurs ont fini avec plus de 10 points. Clint Capela a été le meilleur marqueur avec 18 points.

Au classement, Utah reprend la première place en solitaire avec 48 victoires pour 18 défaites. Phoenix compte une victoire de moins et une défaite de plus.

Denver remonte au troisième rang, dépassant les LA Clippers, grâce à sa victoire 113-97 contre New York, quatrième à l’Est. Les Nuggets ont pu compter sur les 32 points de Nikola Jokic et les 25 d’Austin Rivers.

Troisième à l’Est, Milwaukee a tremblé face à Washington. Les Bucks l’ont emporté 135-134 grâce aux 29 points de Jrue Holiday et aux 23 points de Giannis Antetokounmpo. En face, Bradley Beal y a été de 42 points et Russell Westbrook d’un triple double (29 points, 12 rebonds et 17 passes).