Thierry Neuville et Ott Tänak prolongent «pour plusieurs années» chez Hyundai

Thierry Neuville et l’Estonien Ott Tänak ont signé un nouveau contrat «de plusieurs années» avec Hyundai, a annoncé l’écurie sud-coréenne jeudi.

Neuville, 32 ans, évolue depuis 2014 pour Hyundai. «Je suis heureux de signer un contrat de plusieurs années avec l’équipe qui est devenue ma deuxième famille», a commenté le pilote belge.

«Leur détermination et leur objectif de victoire m’ont convaincu de poursuivre le fantastique voyage que nous avons commencé ensemble il y a plus de sept ans. Leur approche et leurs ambitions pour les nouveaux défis à venir l’année prochaine, avec la nouvelle réglementation hybride du WRC, sont également très prometteuses.»

Tänak, 33 ans, a lui rejoint l’écurie en 2020, quelques semaines après son titre mondial conquis avec Toyota.