PHOTOS | Le tracteur s’invite dans la chambre à coucher d’un couple à Wiers

Jeudi matin, une maison de la rue P.H. Spaak, à Wiers, menaçait de s’effondrer après avoir été heurtée par un tracteur.

Le couple de personnes âgées qui se trouvait dans la chambre de cette coquette habitation de la rue P.H. Spaak, à Wiers, a eu un réveil quelque peu brutal, ce jeudi, vers 8 h 30. En réalité, il avait déjà ouvert les yeux puisqu’il était en train de regarder la TV quand l’accident est survenu.

Un tracteur a dévié de sa trajectoire après avoir heurté un poteau électrique et la petite benne située à l’arrière de celui-ci a violemment heurté la façade de la maison à hauteur de la fenêtre de la chambre à coucher située au rez-de-chaussée. C’est la petite benne bleue située à l’arrière du tracteur qui a heurté un poteau et qui a fait rebondir l’engin devenu alors incontrôlable… ÉdA

Les dégâts sont impressionnants et miraculeusement, le couple n’a pas été blessé mais néanmoins très choqué. On peut le comprendre à la vue de la façade éventrée. Le conducteur du tracteur n’a pas été blessé non plus et le véhicule a d’ailleurs été dégagé assez rapidement afin de permettre aux pompiers de la zone Wapi, aux ordres du capitaine Vanzeveren, de consolider le mur endommagé car ils craignaient des risques d’effondrement. La «benne» a heurté la façade à hauteur de la façade de l’habitation… ÉdA

Lors du choc, le poteau électrique est tombé sur la gouttière occasionnant des dégâts à ce niveau-là également.

Le couple a pu être relogé chez l’une de ses filles.