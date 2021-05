L’acteur belge Vincent Eloy est décédé

Vincent Eloy avait 56 ans Entre Chien Et Loup

L’acteur brabançon Vincent Eloy, qui interprétait notamment le rôle de Paul dans la série belge à succès «Ennemi Public», est décédé à l’âge de 56 ans.

Le monde du cinéma belge et francophone s’est réveillé avec une triste nouvelle ce jeudi. L’acteur Vincent Eloy, que l’on avait notamment pu voir dans Les Rivières Pourpres - Leçons de ténèbres (2018), La Forêt (2017) ou encore la série à succès Ennemi Public (2016) est décédé à l’âge de 56 ans.

C’est la société de production Entre Chien Et Loup qui a annoncé la triste nouvelle via un bref communiqué sur les réseaux sociaux: «Plus qu’un comédien, c’était un Homme au grand cœur».

Celui qui jouait Paul dans Ennemi Public aurait, en principe, dû prendre part aux deuxième et troisième saisons de la série. Le tournage n’avait pas encore commencé.