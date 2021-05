PHOTO | Ligue des Champions: Eden Hazard, hilare après la défaite du Real Madrid, très critiqué en Espagne

Invisible sur le terrain, Eden Hazard a été vu en train de rigoler avec ses anciens coéquipiers après la défaite du Real Madrid à Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions (2-0).

L’image ne fait pas sourire et ne va pas lui permettre de gagner la confiance des supporters madrilènes, qui attendent toujours le grand Eden Hazard qu’on leur a promis en 2019 lorsqu’il est arrivé de Chelsea pour 115 millions€.

Après la défaite à Chelsea (2-0), le Diable rouge a été filmé en train de rigoler avec ses anciens coéquipiers Azpilicueta et Zouma. Une image qui ne passe pas en Espagne alors qu’il n’a pas été brillant dans cette rencontre, où il a joué 80 minutes avant d’être remplacé par Mariano.

«Le Real lui a toujours fait confiance. Mais il n’a montré aucun signe de vie sur le terrain. Il n’a pas apporté de danger par ses débordements», fait constater Marca.

«Bye bye Eden!»

Le journal AS a nuancé en disant qu’Hazard «avait été au niveau de son équipe», même si ces rires étaient difficilement explicables après cette élimination. Le quotidien a néanmoins estimé qu’il était temps de lui dire «Bye bye», la déception étant trop grande: «Le Belge n’a rien fait pendant ces 88 minutes désespérées. Même dans son ancien jardin… Et en plus, il fait des blagues après le match avec ses anciens équipiers de Chelsea: il n’a pas compris ce qu’est Madrid. La reconstruction du Real devrait commencer par sa vente. Bye bye Eden!», a déclaré Tomás Roncero, rédacteur en chef du quotidien.

Josep Pedrerol, présentateur de El Chiringuito TV, une web TV très suivie en Espagne et connue pour son ton «café du commerce», appelle même à «brader Eden Hazard cet été pour qu’il ne joue plus une seconde pour le Real Madrid».