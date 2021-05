Un jeudi qui fait grise mine

La journée de jeudi sera particulièrement maussade avec un ciel très nuageux, prévoit l’Insitut royal météorologique dans son bulletin matinal.

Jeudi matin, il fera d’abord sec, à une averse localisée près. La nébulosité augmentera ensuite rapidement depuis la frontière française annonçant l’arrivée d’une zone de pluie l’après-midi. Celle-ci concernera principalement la moitié sud du pays.

Dans le nord, même si les nuages y seront aussi prédominants, les précipitations se feront plutôt sous forme d’averses.

Les maxima, toujours frais pour la saison, se situeront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré, généralement de secteur sud à sud-ouest.

La nuit prochaine, la zone de précipitations s’évacuera vers l’Allemagne et le temps deviendra généralement sec partout avec des champs nuageux et parfois de larges éclaircies. En Ardenne, de la brume ou l’un ou l’autre banc de brouillard pourra se former par endroits. En fin de nuit, de nouvelles averses pourraient déjà atteindre le nord et le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre localement 0 degré en Ardenne et +6 degrés à la mer.

