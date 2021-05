Courtois déçu mais réaliste: «On n’était pas au niveau de Chelsea»

Des retrouvailles mais une élimination, ce mercredi soir pour Thibaut Courtois et Eden Hazard. Leur retour à Chelsea, sous le maillot du Real Madrid, s’est soldé par une défaite et une élimination en demi-finale de la Ligue des champions.

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, était forcément très déçu, ce mercredi au coup de sifflet final après l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face à Chelsea (2-0).

«Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea est très solide défensivement et très mobile devant. On n’a pas été au même niveau qu’eux, c’est dommage, a commenté le gardien belge. On n’a pas pu se créer assez de possibilités, si ce n’est la frappe de Benzema. En deuxième mi-temps, Chelsea a su profiter des espaces et être plus dangereux.»

Le Real Madrid (2e ex aequo avec Barcelone, à deux points de l’Atlético) doit maintenant se focaliser sur la Liga.

Courtois: «En décembre, tout le monde pensait qu’on allait être éliminé. On est quand même arrivé en demi-finale, mais c’est décevant d’échouer si proche de la finale. On va se battre pour être champion, désormais.»

Si Eden a joué, c’est qu’il était prêt.

De son côté, Zinédine Zidane refusait de chercher des excuses: «Les joueurs qui ont commencé, dont Eden Hazard, étaient prêts. Il n’y a pas d’excuse physique ou autre à chercher, a insisté l’entraîneur français du Real Madrid. Il nous a manqué quelque chose, c’est sûr. On a perdu des duels et on a manqué de justesse technique.»