Remco Evenepoel: «En dix mois, j’ai frôlé la dépression»

Remco Evenepoel n’oubliera pas les terribles instants vécus depuis la chute survenue au Tour de Lombardie.

Il revient de loin. Même s’il a tenté de les effacer de sa mémoire, les images de son corps couché sur le flanc droit dans un ravin lui reviennent encore à l’esprit. Il n’oubliera pas non plus ce visage blême traduisant l’énorme souffrance qui l’habitait alors. Cette terrible chute survenue le 15 août dernier dans la descente du Mur de Sormano lui a causé bien des tourments. Elle l’a martyrisé. Dans son corps et dans sa tête. Elle l’a plongé dans le doute, lui qui semblait hermétique à toute forme d’incertitude.

«Franchement, je suis passé par des sales moments, se rappelle-t-il. J’ai ressenti une très grande tristesse. En dix mois sans course, j’ai frôlé la dépression.» Il a aussi dû mordre sur sa chique plus d’une fois. «Je me souviens de la toute première fois que je suis remonté sur un vélo pour une sortie à l’extérieur. Ça a été le jour le plus douloureux de ma vie après ma chute.»

«Pas eu le temps de regarder beaucoup de courses»

On ne sait pas si samedi sera le plus joyeux de tous, mais on comprend parfaitement pourquoi il n’envisage ce Giro que sous le signe du plaisir. «Je n’ai pas eu le temps de regarder beaucoup de courses au cours de ces derniers mois parce que je me suis entraîné d’arrache-pied, mais il est clair que les résultats de mes équipiers m’ont motivé.»

Et le bail de cinq ans signé entre-temps avec Deceuninck-Quick Step l’a libéré. «Une telle marque de soutien décuple ta confiance en toi», conclut-il dans un sourire.