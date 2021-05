Petite surprise, hier soir, sur le plateau de Club RTL, en préambule à la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid: Georges Grün a annoncé qu’il s’agissait de son dernier direct, et qu’il allait quitter le groupe RTL, pour lequel il officiait en tant que consultant depuis 17 ans après avoir débuté sur Canal + Belgique, devenu Be tv.