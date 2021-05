Un jeune violenté puis percuté par une auto

Des Orétois et des Crisnéens sont impliqués dans deux agressions sur les mêmes victimes dont l’une a failli décéder.

Ce mercredi, le parquet a requis des peines allant jusqu’à quatre ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège à l’encontre de neuf prévenus dont des Crisnéens et des Orétois. Ceux-ci doivent répondre d’avoir commis deux agressions sur Mathis, un jeune homme âgé de 18 ans, puis de l’avoir abandonné inconscient au milieu de la route où il s’est fait percuter par une voiture. Les faits se sont produits dans la nuit du 8 septembre 2016, à Liège. Mathis venait d’arriver en ville pour y faire des études. Il s’est rendu dans le quartier festif du Carré avec un ami. Ils ont été confrontés à un groupe de quatre jeunes. Mathis a reçu des coups. Un de ses agresseurs a été coupé à la main en lui portant un coup de poing au visage en percutant une de ses dents. Le groupe d’agresseurs s’est rendu à l’hôpital puis est revenu. Lorsque les agresseurs ont revu Mathis et son copain, ils ont appelé du renfort.

En tout, six personnes s’en sont prises aux deux victimes. Mathis a reçu des coups de poing et aussi de pied. Il a fini par tomber inanimé sur le sol du boulevard d’Avroy. Une première voiture a réussi à éviter son corps inerte de justesse en freinant à bloc et en faisant un écart. Mais la seconde voiture, conduite par un homme qui avait bu et sans permis, l’a percuté de plein fouet. À bord de cette voiture se trouvaient deux garçons et deux filles. L’automobiliste a stationné sa voiture et les occupants ont pris la fuite à pied sans se préoccuper de la victime.

Me Philippe Culot et Me Isabelle Péchard ont expliqué que les faits avaient provoqué un véritable drame au sein de la famille. Les avocats ont également expliqué que le jeune homme avait subi et subissait encore d’importantes séquelles aujourd’hui. Deux autres audiences sont prévues pour entendre les avocats des prévenus.