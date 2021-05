DIRECT | Eden Hazard va-t-il éliminer Chelsea et mener le Real Madrid en finale de Champions League?

Absents à l’aller, Eden Hazard, ancien des «Blues», et le capitaine Sergio Ramos font leur retour dans le onze du Real Madrid en demi-finale retour de C1 contre Chelsea, qui débutera avec Kai Havertz à la place du buteur de l’aller, Christian Pulisic.

Eden Hazard, indisponible une bonne partie de la saison pour cause de blessures, fait son grand retour à Stamford Bridge deux ans après l’avoir quitté, pour tenter de qualifier le Real Madrid pour la finale de C1 à Istanbul le 29 mai. Le Diable rouge est accompagné de Karim Benzema et de Vinicius sur le front de l’attaque merengue, tandis qu’ils auront le traditionnel trio Toni Kroos - Luka Modric - Casemiro derrière eux.

En défense, Zidane a visiblement décidé de revenir à un rideau à quatre après l’expérience à trois défenseurs centraux à l’aller: Sergio Ramos est capitaine et titulaire, et est flanqué de Nacho, Eder Militao, et de l’arrière gauche français Ferland Mendy, revenu comme Ramos d’une blessure au mollet gauche.

Côté Chelsea, Thomas Tuchel a décidé de faire confiance aux hommes qui ont fait douter le Real Madrid chez lui il y a une semaine à l’aller, à une exception près: il fait débuter Kai Havertz à la place du buteur du match aller pour les «Blues», Christian Pulisic. Hormis cet unique ajustement, Tuchel a décidé de renouveler l’expérience de la défense à trois centraux qui fonctionne si bien depuis le début de l’année 2021.

Le vainqueur affrontera Manchester City en finale.