INFOGRAPHIE | Près de 1.500 cas de coronavirus dans les écoles la semaine passée, stabilisation en secondaire

1.488 cas de coronavirus dans les écoles la semaine passée: c’est un peu plus que la première semaine de mars (1.276) et bien moins que la deuxième semaine de mars (1906) lorsque les chiffres avaient commencé à s’emballer. Archives BELGA

Le nombre de cas de coronavirus dans les écoles est en hausse par rapport à la semaine de rentrée et se retrouve au au niveau de début mars.

Entre le 26 avril et le 2 mai, 1.488 cas de Covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE). Parmi eux: 1.114 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,12% des élèves), indique ce mercredi l’Office national de l’enfance (ONE). Cette proportion était de 0,30 % (2.671 cas) fin mars, lorsque les écoles avaient dû fermer une semaine avant les vacances de Pâques.

Par rapport à la semaine de rentrée, c’est une hausse de 392 cas. L’augmentation est surtout notable en maternelle (+47) et en primaire (+179). En secondaire, cela s’est par contre stabilisé (de 536 cas à 549).

Pour rappel, le 19 avril, les étudiants jusqu’en 2e secondaire inclus ont repris à 100% en présentiel, les autres à 50%. Cette situation, instaurée lors de la 2e vague fin octobre, doit prendre fin ce lundi 10 mai puisqu’un retour au présentiel à 100% pour les élèves à partir de la 3e secondaire a été décidé mercredi dernier.