Manchester United - Liverpool sera joué le 13 mai

Le match entre Manchester United et Liverpool, prévu dimanche dernier, mais reporté en raison des protestations des fans mancuniens AFP

La Premier League a annoncé mercredi que le match entre Manchester United et Liverpool, prévu dimanche dernier mais reporté en raison des protestations des fans mancuniens, sera joué le jeudi 13 mai.

Cela signifie que les Red Devils devront disputer deux matches de championnat en 50 heures. Le duel à domicile de ManU contre Leicester City est prévu pour le mardi 11 mai.

Dimanche, plus d’un millier de supporters ont protesté contre la famille Glazer, les propriétaires américains de Manchester United. Plusieurs centaines de supporters ont forcé l’entrée d’Old Trafford. Près du stade, des bouteilles et des barrières ont été lancées sur la police. Six agents ont été blessés. Pour des raisons de sécurité, le match au sommet contre Liverpool a été annulé.

Jeudi, Manchester United joue en Italie contre l’AS Rome le match retour des demi-finales de l’Europa League. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a une période chargée devant elle, avec quatre matches en huit jours. Dimanche, ManU se rendra à Aston Villa.