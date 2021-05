Tour d’Italie: dix-sept Belges au départ samedi à Turin

La Belgique comptera 17 représentants au départ de la 104e édition du Tour d’Italie, samedi à Turin. Parmi eux, huit feront leur début dans un grand tour. Thomas De Gendt, Jens Keukeleire, Harm Vanhoucke, Victor Campenaerts, Remco Evenepoel et Tim Merlier représentent les meilleures chances de victoire pour le cyclisme noir-jaune-rouge sur le Giro cette année.

Après le large contingent italien et ses 55 coureurs, la Belgique est le deuxième pays le plus représenté, devant la France (13), les Pays-Bas (11), l’Espagne (10), l’Australie et l’Allemagne (8) ainsi que la Colombie, la Grande-Bretagne et la Suisse (6)

De retour après neuf mois et sa terrible chute au Tour de Lombardie, Remco Evenepoel cristallisera la plupart de l’attention médiatique belge. Le prodige de l’équipe Deceuninck-Quick Step, 21 ans, effectuera en Italie sa première course de trois semaines. Le Wolfpack comptera aussi les expérimentés Iljo Keisse et Pieter Serry dans ses rangs. Le grimpeur de 32 ans va disputer son 12e grand tour, son 7e Giro. Quant au Gantois, 38 printemps, il s’agit de son 7e Tour d’Italie. Ils devront se mettre au service de Joao Almeida et Evenepoel.

Quatre Belges sont présents chez Lotto Soudal, dont Thomas De Gendt, 3e du Giro 2012. Vainqueur sur les pentes du mythique Stelvio et au départ d’un grand tour pour la 20e fois, il est toujours capable de tirer son épingle du jeu, notamment en attaquant de loin. Harm Vanhouche, 23 ans, avait notamment terminé 3e de l’étape sur l’Etna lors du dernier Giro. Il a prouvé, sur Paris-Nice et lors du Tour du Pays basque, qu’il était capable d’accompagner les meilleurs en montagne. Kobe Goosens arrive lui en confiance après avoir remporté le classement du meilleur grimpeur du dernier Tour de Romandie. Il devrait privilégier les succès d’étape au général. Jasper De Buyst devra lui aider Caleb Ewan à remporter une étape.

Ils seront six dans les rangs d’Alpecin-Fenix, dont le sprinteur Tim Merlier qui aborde avec ambition son premier grand tour après avoir déjà remporté trois courses cette saison, dont Le Samyn et la Coxyde Classic. Louis Vervaeke, déjà quatre participations à la course rose, tentera d’apporter son expérience aux novices en grand tour que sont le champion de Belgique Dries De Bondt, Jimmy Janssens, Senne Leysen et Gianni Vermeersch.

Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) débutera son 5e Giro, son 7e grand tour. Le détenteur du record de l’heure a souvent tenté sa chance depuis le début de saison, en vain jusqu’ici. En 2020, il avait terminé 2e de deux étapes, dont le chrono final à Milan.

Quinten Hermans bénéficiera d’un rôle libre au sein de l’équipe belge Intermarché-Wanty Gobert. Le Limbourgeois de 25 ans, spécialiste des labourés, pourrait profiter de ses qualités de puncheur pour s’illustrer à l’occasion de son premier grand tour.

Jens Keukeleire, 32 ans, a déjà brillé sur un grand rendez-vous, lui qui a remporté une étape du Tour d’Espagne en 2016. Pour son 3e Giro, il devrait se mettre au service de son leader Hugh Carty. Le Britannique de 26 ans, 3e de la dernière Vuelta, rêve d’un nouveau podium.

Enfin, Lawrence Naesen, le frère cadet d’Oliver, devra aider ses leaders chez AG2R-Citroën à l’occasion de ses grands débuts sur une course de trois semaines.