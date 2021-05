VIDÉO | La Haute École de la Province de Liège championne de robotique: «C’était une expérience de fou»

Pour sa première participation au concours Robotix’s, dont la finale s’est déroulée à huis clos fin avril dans les infrastructures du Pass à Frameries, la délégation de la Haute École de la Province de Liège (HEPL), emmenée par le professeur Christophe Brose et représentée par les étudiants en sciences de l’ingénieur industriel Kévin Heusdain et René Sommerain, a remporté le titre dans une finale 100% liégeoise.

Cela faisait deux ans qu’ils préparaient ce concours. Issus des filières électronique, informatique et électromécanique du programme de master en sciences de l’ingénieur industriel au sein de la Haute École de la Province de Liège (HEPL), une trentaine d’étudiants n’ont pas compté les heures dépensées à penser, élaborer et perfectionner leur robot.

«Ce projet fait partie d’une philosophie globale ici à la Haute École de la Province de Liège, qui est une pédagogie par projets, contextualise Christophe Brose, coordinateur du service électronique et systèmes embarqués. On essaye vraiment de mettre l’étudiant dans le réel et on a vu que cela portait ses fruits, car ils apprennent beaucoup mieux et cela amène un certain dynamisme, une certaine motivation au niveau des étudiants.»

«C’est pas possible!»

Parmi ceux-ci, Kévin Heusdain et René Sommerain ont été les fers de lance de l’équipe, laquelle a pris part fin avril à la grande finale du concours Robotix’s, laquelle, frappée cette année du sceau du huis clos - crise sanitaire oblige, a vu l’équipe liégeoise remporter le titre suprême.

«Il y avait au final 14 équipes, dont 11 robots qui avaient reçu l’homologation pour le concours, rembobine Kévin. Quand on a vu qu’on arrivait en finale, je n’en croyais pas mes yeux, j’ai regardé René, je me suis dit… c’est pas possible!»

Kévin Heusdain, Christophe Brose et René Sommerain posent avec leur trophée et les deux robots conçus en marge du concours Robotix’s. EdA - Romain Veys

Il est vrai que les jours ayant précédé le concours n’avaient pas nourri de grandes ambitions au sein de l’équipe HEPL Robotics. Et pour cause: «On a eu une grosse panne informatique, explique René. Et la veille du concours, alors qu’on peaufinait les dernières petites choses, on s’est rendu compte qu’une carte avait grillé.»

La Rawette

Heureusement, en parallèle du robot principal baptisé H2D2, Kévin avait pris soin de reprendre le projet abandonné d’un autre étudiant et d’y apporter quelques petites retouches, histoire de le rendre conforme aux exigences du concours.

«On est donc arrivé avec notre petit robot, je l’appelle La Rawette, rigole le principal intéressé. On ne s’attendait donc pas à aller en finale. C’était vraiment une expérience et un week-end de fou...»

+ La réaction complète des différents acteurs et les explications sur le concours et le fonctionnement du robot dans notre reportage vidéo ci-dessus, en tête d’article.