Solskjaer demande aux fans de Manchester United de manifester de manière «civilisée»

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, appelle les supporters à manifester de manière «civilisée». Dimanche, une manifestation des fans des Red Devils à Old Trafford a dégénéré.

La veille du match retour des demi-finales de l’Europa League contre l’AS Rome, le Norvégien a défendu le droit des supporters à protester contre la famille Glazer, les propriétaires américains de Manchester United. Solskjaer a reconnu que le dialogue entre les supporters et les dirigeants pourrait être amélioré pour rétablir la confiance. L’atmosphère tendue autour du stade est allée trop loin, selon l’entraîneur.

Plus d’un millier de supporters ont protesté contre la famille Glazer dimanche. Plusieurs centaines de supporters ont forcé l’entrée d’Old Trafford. Près du stade, des bouteilles et des barrières ont été lancées sur la police. Six agents ont été blessés. Finalement, le match au sommet contre Liverpool a dû être annulé.

«Nous devons écouter les supporters», a déclaré Solskjaer. «C’est le droit de chacun. Mais cela doit être fait de manière civilisée et pacifique. Quand vous entrez par effraction et que des agents sont blessés, ça signifie que c’est allé trop loin. Quand ça devient incontrôlable, c’est l’affaire de la police. Alors il ne s’agit plus d’exprimer son opinion.»

Le mécontentement des supporters mancuniens ne date pas d’hier. Il a encore grandi lorsque que le club a provisoirement rejoint la défunte Super League.