Le club de tennis grandit à Moha

Un 6e terrain, de l’éclairage en plus sur deux surfaces, et une nouvelle gérance du club-house. Le club de tennis de Moha se veut «tout confort».

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, cette cuvée 2021 restera une année tournant dans l’histoire du club de tennis de Moha (Wanze). D’importantes améliorations ont été apportées aux infrastructures du quartier des Communes, avec principalement l’aménagement d’une 6e surface de jeu en brique pilée et l’éclairage LED de deux terrains supplémentaires (ceux en contrebas du club-house).

Ces évolutions ont été en partie autorisées par les économies de longue date de l’ASBL «Tennis Les Bruyères» qui exploite l’activité sur le site, propriété d’une société coopérative. «Le projet d’améliorer nos infrastructures trottait dans nos têtes depuis deux années, évoque le président, David Malchair.

C’est le résultat d’un long trajet administratif avec un dossier rentré fin août 2020 pour solliciter une intervention d’Infrasports à hauteur de 75% dans un projet pesant une centaine de milliers d’euros. Il faut y inclure la rénovation complète de nos deux terrains couverts sous les bulles voisines, tant au niveau de la surface que du nouvel éclairage LED là aussi. Les travaux s’y entameront l’été afin d’être prêts pour la saison d’hiver.»

Entamés en janvier dernier, les deux chantiers extérieurs sont, eux, terminés avec le surplus de confort espéré pour les 250 membres du club. «On n’a pas voulu un terrain supplémentaire pour attirer plus d’affiliés, insiste le président. C’est plus dans l’objectif de faciliter l’organisation des interclubs et des tournois. Avec un terrain en plus, on sait faire jouer davantage de joueurs et cela raccourcit la journée. L’éclairage des deux terrains participe de la même réflexion. Cela étant, avec 5 terrains pour 250 membres, on était au ratio normal de 50 joueurs par surface. Avec un sixième, on se donne un peu de marge car on accueille de nouveaux affiliés chaque saison. On aurait pu y faire un terrain de padel plus rentable, mais on a pensé à la quiétude des voisins. Et puis, on veut garder l’esprit club.»

Trois tournois prévus en espérant le feu vert du Codeco

Les plus anciens des tennismen mohatois se souviendront que le site des Communes proposait trois terrains au déménagement du club depuis le quartier des Bruyères au début des années 90. Il a depuis grandi progressivement et sagement en espérant pouvoir pleinement jouir de ses 6 surfaces cet été.

«Cette année Covid n’aura pas trop pénalisé notre club dont la grosse école de tennis et nos terrains couverts pour l’hiver permettent de fidéliser nos membres. On a pu rejouer depuis début avril. Maintenant, on attend avec impatience les décisions du prochain Codeco sur l’organisation des compétitions amateurs. En temps normal, les interclubs, qui sont l’objectif de plus de la moitié des joueurs, débutent le dernier week-end d’avril. La fédération flamande de tennis a déjà entériné l’annulation des compétitions. On verra si le Codeco suit la volonté de la fédération francophone de les maintenir.»

Le club mohatois patiente donc avec un œil sur son agenda fourni de trois tournois (10 au 18 juillet, 7 au 15 août et 28 août au 5 septembre). «C’est aussi important pour notre club-house que nous venons de confier à de nouveaux gérants après le départ des derniers en date. La nouvelle équipe est jeune et en accord avec la politique du club. Cela rejoint encore notre souci d’offrir du confort à nos membres.»