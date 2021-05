Une déclaration fiscale marquée par le Covid

Mauvaise surprise pour le chômage temporaire ?

Les personnes qui ont été en chômage temporaire doivent-elles s’attendre à de mauvaises surprises? Pour rappel, avec la crise du coronavirus, de nombreux employeurs ont opté pour la procédure de chômage temporaire simplifiée. Les salariés ont donc reçu une allocation de chômage sur laquelle a été prélevé un précompte professionnel de 15% au lieu des 26,75% habituels.

Cette décision du gouvernement fédéral visait alors à fournir aux travailleurs en chômage temporaire un pouvoir d’achat net plus élevé à court terme. Les personnes concernées ont donc reçu plus d’argent que prévu, lors du versement de leur allocation. Ce qui signifie, a priori, que la différence devra être compensée sur le décompte fiscal. Sont concernés les salariés qui ont passé au moins un jour dans le régime de chômage temporaire entre mars 2020 et la fin de l’année 2020.

Devront-ils, pour autant, tous payer au moment de la déclaration d’impôt? Le message du cabinet de Vincent Van Peteghem est clair: «Non, les messages qui apparaissent ici et là, selon lesquels toutes ces personnes devraient payer des “ milliers d’euros ” supplémentaires, sont sans fondement et également incorrects.» Comme c’est souvent le cas lors du calcul des impôts, plusieurs paramètres propres à la situation personnelle de chacun (personne mariée, isolée, enfants à charge, etc.) déterminent qui paie ou récupère combien. Le ministre invite d’ailleurs les contribuables à recourir à l’outil de calcul numérique TaxCalc, pour être fixés.