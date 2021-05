Beaucoup d’agents immobiliers: une pression qui profite aux clients?

Entre le low cost et les bonnes régions

Cédric Henrard est agent immobilier, Condrogest. «C’est vrai qu’il y a de la concurrence. S’il y en a trop, cela n’est pas nécessairement bon pour le client. Car si certains agents vont baisser leurs honoraires pour être plus attractifs, le service en prend immanquablement un coup. Si on passe de 3% à 1%, il n’y a pas de miracle. C’est du low cost.» L’option de la spécialisation? «Oui, il y a les commerces, le prestige mais ce n’est pas infini. D’autres seront plus agressifs avec les prospects, mais ça non plus ce n’est pas notre option.» Reste à bien choisir sa région: «Certaines sont plus porteuses parce qu’il y a plus de transactions. Des zones où on retrouve beaucoup de secondes résidences, ou une population vieillissante ou tout simplement parce que les prix y sont modérés et que ce sont des logements de transition. On y fait une première acquisition pour rebondir plus tard sur un autre bien plus onéreux.» Reste le métier de syndic en manque de vocations. «C’est un métier différent. Je l’ai pratiqué pendant 10 ans. Disons que c’est fort exigeant et que lorsque votre téléphone sonne, on sait qu’il va y avoir un problème à résoudre. Mais il y a du boulot puisqu’on a de plus en plus d’immeubles à appartements. Pour celui qui a la patience…»