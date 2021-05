Choc wallon à distance et à suspense

Le Sporting de Charleroi affrontait le Standard de Liège à distance, ce mercredi après-midi.

Le Sporting de Charleroi affrontait le Standard de Liège à distance, ce mercredi après-midi. Une affiche inhabituelle, puisqu’il s’agissait d’un match de quart de finale aller des play-off, sur Play-Station!

Représenté par son gamer «Didista», qui s’est brillamment qualifié à l’issue de la phase classique, terminant troisième sur le podium, le matricule 22 avait à cœur de performer et d’aller au bout de son rêve, à savoir décrocher le titre de Champion de Belgique, ni plus ni moins!

Charleroi avait à cœur de défendre son titre de Champion, face à un revanchard Standard, dans cette tête d’affiche de la journée, retransmise sur la chaîne Youtube d’Eleven. Un match spectaculaire, chaque équipe ayant la particularité de se reconvertir rapidement offensivement. C’est le Liégeois ShadooW qui prenait rapidement l’avance, sur le terrain des «Zèbres» mais les Carolos réagissaient, en égalisant dans la minute. La défense organisée par Didista, avec son Sporting virtuel était bien en place et le gamer carolo prenait ensuite le jeu à son compte. Le Standard revenait néanmoins dans la partie, vers la demi-heure de jeu. Charleroi reprenait l’avance mais les Liégeois s’accrochaient: 3-3 à la pause!

Le match était tendu. Nicholson faisait 4-3 sous l’impulsion de Didista via une solide frappe côté gauche. Descamps multipliait ensuite les exploits sur sa ligne, sous la dextérité du gamer local. ShadooW parvenait à égaliser en fin de partie et prenait même l’avantage! Un match fou et l’égalisation ne se faisait pas attendre: 5-5, score final!

But en or pour le retour

La concentration était optimale à l’entame de la rencontre retour entre les deux mêmes protagonistes. Shamar Nicholson, alias «Didista» donnait l’avantage à ses couleurs sous les hourras d’un public virtuellement présent en nombre à Sclessin! Les buts s’empilaient encore: 3-2 pour les Liégeois à la pause. Didista allait devoir trouver des solutions. La seconde mi-temps commençait bien pour lui puisqu’il parvenait à égaliser. Le match était sous haute tension, chaque gamer craignant d’encaisser. Le match se terminait sur le score de 3-3 et se jouait aux prolongations et but en or! Aucune des deux équipes ne parvenait à marquer dans les 45 premières minutes virtuelles et le suspense était total. Didista opérait quelques changements tactiques. La délivrance tombait côté carolo à la 84e Le rêve de titre carolo se poursuit!