Leur petite entreprise n’a pas connu la crise

Malgré la crise Covid, le groupement d’employeurs 123cdi a performé pour décrocher des emplois.

Née d’une crise qui a frappé le bassin liégeois en 2014 (voir ci-dessous) l’ASBL 123cdi semble pouvoir traverser une autre crise, mondiale celle-ci, sans trop de casse.

À l’heure de faire le bilan de cette année Covid, le groupement d’employeurs liégeois, qui est le plus important du pays, sort même une statistique plutôt positive: +-35 personnes qui ont transité par 123cdi ont été engagées dans une des entreprises partenaires lors de l’année écoulée. C’est une dizaine de plus que lors d’une année “normale”.

Certes, il y a eu «un effet rattrapage» en ce début d’année lorsque l’horizon sanitaire s’est dégagé, concède Pierre Pinard, un des entrepreneurs qui gère l’ASBL. Mais cela montre aussi que le travail du groupement paie.

Ce travail, justement, c’est de sélectionner et recruter des profils professionnels qualifiés. Ceux-ci sont engagés sur son payroll et mis à disposition des entreprises membres du groupement moyennant facturation.

Comme une boîte d’intérim? Plutôt complémentaire à l’intérim, corrige Xavier Ciechanowski, directeur de 123cdi.

«L’intérim est plus agile, plus flexible, dit-il. Nous travaillons sur des missions d’embauche qui sont plus long terme.» Voire définitive lorsqu’un des travailleurs de l’ASBL est recruté définitivement par l’entreprise dans laquelle il a effectué sa mission.

Après l’industrie, la logistique

Si 123cdi propose aussi des contrats à des travailleurs non qualifiés, elle a la particularité de dénicher des profils professionnels très prisés des entreprises qui peinent souvent à les trouver. Des profils techniques en lien avec l’historique sidérurgique de l’ASBL, comme des soudeurs, chaudronniers, ouvriers de maintenance, chauffeurs permis C,…

Mais depuis ce début d’année, en plus de son agrément pour les métiers de l’industrie, 123cdi a obtenu celui pour les métiers de la logistique. Un secteur en plein développement en province de Liège où l’ASBL est presque exclusivement active. Impactée par le ralentissement de la vente au détail à cause de la crise, le secteur de la logistique a toutefois marqué le pas ces derniers mois. Ce qui explique que ce nouveau challenge du groupement d’employeurs démarre lentement. Même si 8 entreprises sont déjà membres et que quatre personnes ont décroché un contrat.